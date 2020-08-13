ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть

Международная межправительственная организация ОПЕК увеличила оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 миллиона баррелей в сутки.

Об этом говорится в ежемесячном отчете картеля, передает "Интерфакс-Украина".

В 2019 году спрос на нефть в мире составлял 99,69 млн б/с (месяцем ранее этот показатель оценивался в 99,67 млн б/с).

Оценка ухудшена в основном из-за более низкой экономической активности в некоторых основных странах, не входящих в ОЭСР.

Оценка роста спроса в 2021 году неизменна - 7 млн б/с - но не до 97,7 млн б/с, как предполагалось месяц назад, а до 97,6 млн б/с. Такой прогноз предполагает, что пандемия COVID-19 будет ограничена и не будет оказывать дальнейшего влияния на перебои в мировой экономике.

Предварительные данные за июнь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 24,3 млн баррелей к предыдущему месяцу, и рост продолжается четвертый месяц подряд.