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Google Travel будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц из-за коронавируса

Воскресенье, 16 августа 2020, 16:40
 

Компания Google добавляет новые функции в приложение Google Travel - тот будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляют данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврате билетов на рейсы самолетом.

Также в этом разделе - предоставляется информация о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране.

А в разделе "Тренды путешествий" - появилась опция, которая показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории.

Напомним:

Компания Google заявила, что будет удалять рекламу с теориями заговора о происхождении коронавируса и другой информации, связанной с COVID-19.

Экономическая правда

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Google туризм коронавирус

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