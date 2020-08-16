Google Travel будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц из-за коронавируса

Компания Google добавляет новые функции в приложение Google Travel - тот будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляют данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврате билетов на рейсы самолетом.

Также в этом разделе - предоставляется информация о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране.

А в разделе "Тренды путешествий" - появилась опция, которая показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории.

Напомним:

Компания Google заявила, что будет удалять рекламу с теориями заговора о происхождении коронавируса и другой информации, связанной с COVID-19.

Экономическая правда