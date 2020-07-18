Google будет "банить" рекламу с теориями заговора по коронавирусу

Компания Google заявила, что будет удалять рекламу с теориями заговора о происхождении коронавируса и другой информации, связанной с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания прибегает к таким мерам на фоне высоких показателей заболеваемости и призывов к цифровым гигантам, таких как Google и Facebook, сделать больше для уменьшения дезинформации.

В заявлении Google говорится, что компания будет "банить" рекламу о теории заговора, в частности, что новый вирус был создан в китайской лаборатории как биологическое оружие, что его создал сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс, или что вирус - это обман.

Новая политика Google также запретит рекламодателям создавать собственную рекламу, которая рекламирует коронавирусные теории заговора.

Как пишет Reuters, компания уже запрещает рекламу о "чудодейственных" лекарствах и рекламу, которая способствует движению против вакцинации.

Экономическая правда