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Google будет "банить" рекламу с теориями заговора по коронавирусу

Суббота, 18 июля 2020, 16:19
 

Компания Google заявила, что будет удалять рекламу с теориями заговора о происхождении коронавируса и другой информации, связанной с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания прибегает к таким мерам на фоне высоких показателей заболеваемости и призывов к цифровым гигантам, таких как Google и Facebook, сделать больше для уменьшения дезинформации.

В заявлении Google говорится, что компания будет "банить" рекламу о теории заговора, в частности, что новый вирус был создан в китайской лаборатории как биологическое оружие, что его создал сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс, или что вирус - это обман.

Новая политика Google также запретит рекламодателям создавать собственную рекламу, которая рекламирует коронавирусные теории заговора.

Как пишет Reuters, компания уже запрещает рекламу о "чудодейственных" лекарствах и рекламу, которая способствует движению против вакцинации.

Экономическая правда

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Google коронавирус

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