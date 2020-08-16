Telegram выпустил обновленную версию приложения с видеовызовами
К седьмой годовщине с момента запуска мессенджера Telegram команда разработчиков подготовила обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеозвонков.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили - быстрые и безопасные видеозвонки.
2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментов для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS", - заявили в Telegram 14 августа.
Для выполнения видеовызова нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.
"Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - пояснили в Telegram.
"Для защиты данных в видеовызове используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", - добавили разработчики.
В Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями, в ближайшие месяцы планируется также запуск групповых видеозвонков.
Напомним:
В июне Telegram запустил в бета-версии функцию видеозвонков.
Экономическая правда
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