Telegram запустил в бета-версии функцию видеозвонков

Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков - она ​​тестируется в бета-версии приложения для iOS.

Об этом сообщается в канале Telegram Info.

"Для активации видеозвонко нужно зайти в дебаг-меню настроек (10 нажатий на шестерню), в самом низу включить переключатель "Experimental Feature". После этого в меню профиля появится кнопка "Видеозвонок .

Для совершения видеозвонков у собеседника должна быть установлена ​​такая же бета-версия под номером 6.3 и активирована соответствующая функция видеозвонков", - говорится в сообщении.

Напомним:

В апреле Telegram заявил о планах создать технологию безопасных групповых видеозвонков.

Экономическая правда