"Укрэнерго" за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 2,4 раза

"НЭК "Укрэнерго" в январе-сентябре 2019 года увеличило чистую прибыль в 2,4 раза (на 2 млрд 453,004 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млрд 203,802 млн грн.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт компании.

Согласно обнародованному на сайте НЭК отчету, ее чистый доход за девять месяцев возрос в 3,7 раза (на 11 млрд 509,252 млн грн) – до 15 млрд 812,57 млн грн, валовая прибыль – в 1,7 раза (на 1 млрд 543,535 млн грн), до 3 млрд 852,428 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 46,4% (на 810,91 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 2 млрд 558,941 млн грн, но снизило чистый доход на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5 млрд 992,663 млн грн.



Напомним, "Укрэнерго" стала второй самой прибыльной госкомпанией Украины по состоянию на июль 2019 года.