И.о главы "Укрспирта" рассказал, почему Петрашко "передумал" его увольнять

И.о главы "Укрспирта" Сергей Блескун прокомментировал приказ министра экономики Игоря Петрашко о своем увольнении во время отпуска, который позже отменили.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес

"Я думаю, что это служба какая-то в министерстве ошиблась. Я не мог бы пойти в отпуск, пока со всеми это не согласую. В Минэкономики как раз происходила смена госсекретаря, каких-то еще людей увольняли, потому я допускаю, что это чья-то ошибка. Хотя, возможно, я и не прав. И этот случай точно не красит госслужбу", - объясняет Блескун.

На вопрос журналиста о том, что возможно Петрашко хотел посадить в кресло главы Укрспирта кого-то "своего", Блескун ответил:

"Мы с ним это не обсуждали. И вдаваться в расспросы, как же так вышло, я не буду. Может быть, и нужно было выяснить, но я не захотел этого делать. Сейчас главное завершить начатое".

Блескун добавил, что история с увольнением "замялась" вечером того же дня и приказ аннулировали.

Напомним:

17 июня министр экономики подписал указ об увольнении и.о. председателя госкомпании "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Позже Петрашко отменил свой предыдущий приказ из-за того, что Блескун находился в отпуске.

Сам Блескун подтвердил, что его отпуск был согласован с Минэкономики.

"Мой отпуск был согласован с министерством, о чем я до отпуска получил письменное уведомление. Так что это реально не смешно", - объяснял тогда Блескун.



