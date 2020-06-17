Минэкономики отменило приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" из-за его отпуска
Глава Минэкономики Игорь Петрвшко приказом от 17 июня отменил свой предыдущий приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минэкономики, обнародовав текст приказа.
"Учитывая, что 17 июня 2020 года Блескун С. В. находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.
В то же время сам Блескун в комментарии liga.net подтвердил, что его отпуск был согласован с Минэкономики.
"Мой отпуск был согласован с министерством, о чем я до отпуска получил письменное уведомление. Так что это реально не смешно", - подчеркнул он.
Напомним:
Ранее сообщалось, что в Минэкономики был подписан указ об увольнении и.о. главы госкомпании "Укрспирт" Сергея Блескуна.
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