Шмыгаль: Концессия Харьковского авиазавода не рассматривается

Кабмин не рассматривает вариант передачи в концессию Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Об этом 13 августа во время рабочей поездки в Харьковскую область заявил премьер Денис Шмыгаль, передает "Укринформ".

"Концессия предприятия не рассматривается и сегодня не обсуждалась. Мы об этом в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и об эффективном их управлении.

Относительно списания долгов - это также будет предметом обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в правительство они пока не поступали, но законопроекты таковые имеются. Мы с народными депутатами обсудили и они через комитеты готовы их поддержать, внести в парламент.

Будем смотреть, как это можно сделать, или в рамках нынешнего бюджета или в следующий закладывать", - заявил премьер.

По его словам, в ближайшее время создадут рабочую группу под руководством вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, которая выработает план развития производственного предприятия.

"Критически важно принять решение о рассрочке или реструктуризации этого долга, это позволит утвердить план санации предприятия и разблокировать его работу", - добавил Шмыгаль.

"Задолженность по зарплате есть и за ноябрь прошлого года, действительно довольно длительное время. Прямое возмещение из государственного бюджета на выплаты заработной платы запрещено Бюджетным кодексом, поэтому измельченный механизм - через заказ оживить работу предприятия и шаг за шагом обеспечить регулярную заработную плату. И мы это откровенно на совещании проговаривали.

И следующий механизм - через возможные изменения закона или через другие финансовые механизмы, механизм создания государственной лизинговой компании ... тогда будет происходить погашение долга по зарплате, который на этом предприятии составляет около 230 млн грн. Как мы говорили с председателем облгосадминистрации, это половина задолженности по заработной плате целой Харьковской области", - пояснил премьер.

В общем долговые обязательства предприятия, в том числе и перед государством, составляют 2 млрд грн. Долги по зарплате - 235 млн грн.