Строитель, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил еще 36 миллионов на "Стену"

ООО "Будцентр Витязь" остается генеральным подрядчиком проекта "Стена" на российско-украинской границе несмотря на то, что директору и основателю этой фирмы еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов. За первое полугодие 2020 года Госпогранслужбой было уплачено на счета "Будцентр Витязь" 36,74 млн грн.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Пограничной службы.

"Летом 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из госбюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, так называемого проекта "Стена". Среди упомянутых лиц есть директор и основатель ООО "Будентр Витязь" Агаверди Адилов", - говорится в сообщении.

Ранее в НАБУ сообщали, что за год не состоялось даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников.

"В феврале 2020 года дело вообще отправили на новое судебное автораспределение. Причиной этого стало отсутствие у судей доступа к государственной тайне", - добавляют в StateWatch.

Отмечается, что другие генподрядные организации проекта "Стена" в первом полугодии этого года получили следующие суммы:

ООО Корпорация "Укртрансбуд" - 33,38 млнгрн;

ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры" - 27,57 млн грн;

ООО "Будмонтажсервис И" - 27,39 млн грн;

ООО "Титан Буд" - 13,29 мл грн.

Напомним:

Госпогранслужба предложила правительству выделить дополнительные 4,5 млр грн на строительство "Стены" и продлить сроки выполнения проекта до 2025 года.

Работы по его реализации завершены на 40%.

Подробно читайте в статье: Большая украинская стена Авакова

Экономическая правда