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Facebook презентував нову систему онлайн-платежів

Середа, 13 листопада 2019, 11:35

Компанія Facebook презентувала Facebook Pay - єдину систему онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Люди вже здійснюють платежі через наші програми, щоб робити покупки, пожертвування і відправляти гроші один одному. Facebook Pay спростить ці транзакції, продовжуючи забезпечувати захист платежів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою Facebook Pay користувачі зможуть переводити гроші друзям, оплачувати товари в розділі Marketplace і квитки на заходи, збирати і робити пожертвування та здійснювати покупки всередині вбудованих додатків.

При цьому у компанії не уточнили, чи є у Facebook Pay комісія.

"Сервіс дозволить додати спосіб оплати в Facebook Pay і після цього використовувати систему усюди, де вона буде доступна, без необхідності щоразу вводити дані своєї банківської картки.

Також Facebook Pay підтримує карти більшості платіжних систем і платежі через PayPal", - заявили у Facebook.

Зазначається, що платіжну систему запустили на цьому тижні - спочатку тільки у Facebook і Messenger і тільки для жителів США. У майбутньому її планують ввести в інших країнах, але коли саме, не уточнюється.

У Facebook підкреслили, що нова платіжна система не пов'язана з криптовалютою Libra і онлайн-гаманцем Calibra, про створення яких було оголошено в червні.

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Економічна правда

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