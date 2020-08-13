"Укрнафта" получила от фирм Коломойского 1 миллиард долгов за нефть

В течение мая - июля 2020 года "Укрнафта" получила более 250 млн грн погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть, начиная с декабря 2019 года общая сумма погашенной задолженности составила почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это происходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности за мировыми соглашениями "Укрнафты" с ООО "Техтрейд Групп" , ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом Прикарпаттянафтотрейд"и ООО "Котлас". Мировые соглашения утверждены судами, что подтверждает их соответствие действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Перечисленные компании связывают с Игорем Коломойским.

"Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года. По состоянию на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн", - добавили в "Укрнафте" .

Отмечается, что дебиторская задолженность за поставленную нефть образовалась в 2015 году.

"С целью возвращения просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 года "Укрнафта" подала 6 судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. За 5 искам суды приняли решение в пользу компании", - напомнили в компании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" 13 апреля завершила процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями, приближенными к группе "Приват", - ООО "Техтрейд Групп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом Прикарпаттянафтотрейд" и ООО "Котлас", которым в 2015 году безоплатно передала сырую нефть на 7,6 млрд грн.