Первый запуск украинско-американской ракеты Firefly запланирован на осень

Украинско-американская космическая компания Firefly Aerospace готовится к первому запуску ракеты Alpha, который запланирован на конец октября или начало ноября.

Об этом сообщает международное космическое издание Space.com.

Alpha - это двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для малых грузов, и способна вывести до 650 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 1000 кг на низкую околоземную орбиту.

"Первый запуск ракеты готовился еще в начале 2020 года, но пандемия COVID-19 повлияла на планы компании. Из-за задержек с поставками материалов строительство ракеты замедлилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель компании Максим Поляков, чтобы добиться запуска в этом году, увеличил инвестиции для расширения штата с 250 до 310 сотрудников.

Кроме проекта Alpha, Firefly Aerospace разрабатывает также ракету тяжелого класса Beta и автоматический лунный посадочный модуль для NASA в рамках проекта Артемида, целью которого президент США Дональд Трамп установил возвращения человека на Луну до 2024 года.

"Сейчас ракета Alpha практически готова, а запуск запланирован на конец октября или начало ноября с военной базы Ванденберг, где ракету также ждут финальные тесты", - пишет издание.

"Запуск запланирован на середину октября этого года, на пару месяцев раньше, чем мы планировали. Пожар нам практически не помешал, он не повредил испытательный стенд, и мы все равно получили большую часть тестовых данных, которые нам были необходимы на этой стадии.

Наверное, это отодвинуло нас на месяц, и еще месяц-полтора у нас забрал COVID. В целом, я думаю, нам очень повезло в обоих случаях, нам не пришлось откладывать все на более длительный срок", - сказал CEO Firefly Aerospace Том Маркусик.

"За последние несколько месяцев в этой отрасли возникло даже больше проблем, чем обычно", - добавил операционный директор Firefly Робб Кулин.

Сообщается, что 20 июля мобильный стенд Firefly отправился на базу Ванденберг, и прибыл в Калифорнию 27 июля.

"Ракета Alpha разработана для доставки малых спутников на орбиту. Обычно такие спутники доставляются как дополнительная нагрузка к большим миссиям, это так называемый "райдшер". Alpha же будет специализироваться именно на малых спутниках и конкурировать на рынке за счет низкой цены доставки за 1 кг груза.

Для сравнения, запуск Alpha будет стоить около 15 млн долларов, при том что запуск миссии Falcon 9 начинается от 62 миллионов", - отмечает издание.

Первый запуск Alpha будет тестовым, ракета будет нести многочисленную полезную нагрузку по программе DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission): это будут лучшие академические и научные проекты, которые будут доставлены в космос бесплатно. Проекты из Украины также будут представлены в миссии.

Вторая и третья ракеты Alpha находятся на этапе строительства, а их полеты запланированы на 2021 год. Каждый запуск состоится с промежутком в 3 месяца. В будущем паузу между запусками компания планирует сократить до нескольких недель.

Справка. Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

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Экономическая правда