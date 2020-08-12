За 7 месяцев 2020 года "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 78 миллиардов
За январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от группы "Нафтогаз" составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.
Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн", - говорится в сообщении.
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" в июне оплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж по итогам 2019 году в размере 39,625 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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