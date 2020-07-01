"Нафтогаз" перерахував майже 40 мільярдів дивідендів до держбюджету

НАК "Нафтогаз України" в червні сплатив до державного бюджету другий дивідендний платіж за підсумками 2019 року в розмірі 39,625 мільярда гривень.

Про це написав голова НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

"Таким чином, на додаток до першого платежу в сумі 8,5 млрд грн, який було сплачено авансом в 2019 році, загальна сума дивідендів Групи за 2019 рік становить 48,125 млрд грн. Це також рекорд", - заявив Коболєв.

За словами економіста Олексія Блінова, виплата дивідендів "Нафтогазом" призвела до зростання доходів держбюджету в червні на 50% рік до року. Однак по першому півріччю зростання становить менше 1%.

Нагадуємо:

У червні Кабінет міністрів затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз", відповідно до якого на виплату дивідендів за підсумками 2019 року направили 48,1 млрд грн (95%) прибутку.

Економічна правда