Криклий о видеофиксации нарушений ПДД: Система себя оправдывает
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения себя оправдывает - идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
"Как и прогнозировалось, идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов. Если в среднем в месяц было нарушений на 30 млн гривен, то в следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - отметил министр.
"Я приятно удивлен, потому что мы ожидали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - добавил он.
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Напомним:
Министерство внутренних дел подвело итоги первого месяца работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил 31 миллион гривен уплаченных штрафов.
С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.
МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.
Экономическая правда
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