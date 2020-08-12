Криклий о видеофиксации нарушений ПДД: Система себя оправдывает

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения себя оправдывает - идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Как и прогнозировалось, идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов. Если в среднем в месяц было нарушений на 30 млн гривен, то в следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - отметил министр.

"Я приятно удивлен, потому что мы ожидали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - добавил он.

Читайте подробнее в интервью: Министр Владислав Криклий. О коррупции в "УЗ", государственной авиакомпании и видеофиксации на дорогах

Напомним:

Министерство внутренних дел подвело итоги первого месяца работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил 31 миллион гривен уплаченных штрафов.

С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.

МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.

Экономическая правда