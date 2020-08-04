Минфин привлек в бюджет 10,25 миллиарда через облигации
Вторник, 4 августа 2020, 18:21
Министерство финансов по итогам размещения облигаций внутреннего госзайма привлекли в бюджет 10,25 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На аукционе 4 июля Минфин предложил инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года.
Наибольшим спросом инвесторов был сконцентрирован на двухлетних бумагах.
От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1,9 млрд грн, однолетних - 3 млрд грн, а двухлетних - 5,3 млрд грн
Средневзвешенная доходность составила 7,74%, 9,2% и 10,25% соответственно.
Экономическая правда
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