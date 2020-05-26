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За 4 месяца 2020 прибыль банков выросла почти на 40% – данные НБУ

Вторник, 26 мая 2020, 16:14
 

В январе-апреле 2020 чистая прибыль украинских банков составила 25,2 млрд гривен - это на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (18,1 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Сообщается, что в апреле банки получили 9,2 млрд грн прибыли по сравнению с январем-мартом этого года.

За 4 месяца года доходы банков выросли на 16,8% - до 90 млрд грн, а расходы - увеличились почти на 10% до 64,8 млрд грн.

Напомним:

Прибыль украинских банков в январе-марте 2020 составил 15,97 млрд грн - это на 23,8% больше чем за аналогичный период прошлого года (12,9 млрд грн).

Экономическая правда

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НБУ банки

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