Официальный курс гривни немного укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,768 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).

Напомним:

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда