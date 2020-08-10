Официальный курс гривни немного укрепился
Понедельник, 10 августа 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,768 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).
Напомним:
7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.
7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда
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