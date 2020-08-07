Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
7 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,60 - 27,62 гривни;
Евро - 32,49 - 32,51 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,74 гривни. Евро покупают по 32,26 гривни, продают по 32,81 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,66 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 7 августа на уровне 27,67 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,79 евро (на 6 августа - 32,90 гривни).
7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.
Экономическая правда
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