Spotify пользуется 299 миллионов пользователей, почти половина на платной подписке

Шведский стриминговый сервис музыки Spotify, который недавно заработал в Украине, во втором квартале 2020 года нарастил аудиторию до 299 миллиона активных пользователей в месяц.

Об этом пишет ITC со ссылкой на отчет компании.

За год сервис вырос на 29%, за квартал - на 5%

Число платных подписчиков Spotify за год увеличилось с 108 млн до 138 млн. Ближайший конкурент Spotify по числу платных подписчиков — Apple Music.

По состоянию на июнь 2019-го у Apple Music было 50 миллионов платных подписчиков.

Для Spotify квартал завершился увеличением выручки на 13%, до 1,9 млрд евро. Операционная прибыть при этом выросла на 10%, достигнув 479 млн евро.

Из ключевых финансовых показателей сократился только свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, главным образом из-за "сохраняющейся неопределенности из-за COVID-19".

39% пользователей Spotify из числа владельцев премиум-аккаунтов — это жители Европы, на втором месте с долей 29% — Северная Америка.

Напомним:

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.

Помимо старта в Украине, 15 июля Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.