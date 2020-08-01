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SOCAR заявляет о нарушении условий конкурса руководством Одесского припортового

Суббота, 1 августа 2020, 14:12
 

SOCAR Energy Ukraine заявляет о нарушениях менеджмента Одесского припортового завода при проведении конкурса поставщика давальческого сырья.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания также заявляет о незаконном отстранении его от участия в конкурсе и непрозрачные условия.

"Из публикации на сайте мы также узнали о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет.

Проведение третьего этапа конкурса в режиме строгой конфиденциальности не позволяет понять алгоритм определения финального победителя, решение принимается субъективно и непрозрачно.

В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были поданы все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений у аффилированных компаний холдинга SOCAR", - сообщают в компании.

SOCAR обратились в Хозяйственный суд Одесской области, который 22 июля признал правомерность требования о приостановке проведения конкурса по отбору давальца.

23 июля менеджмент Одесского припортового завода все равно провел второй этап конкурса

Справка. SOCAR Energy Ukraine дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В настоящий момент сеть АЗС премиум-класса насчитывает 55 заправочных комплексов в 11 областях Украины и 2 нефтеналивных бункеровщика. 

Напомним:

В "Одесском припортовом заводе" заявляют, что заинтересованные группы пытаются давить на правление, чтобы изменить решение по определению заказчика по переработке давальческого сырья.

Экономическая правда

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