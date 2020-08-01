SOCAR заявляет о нарушении условий конкурса руководством Одесского припортового

SOCAR Energy Ukraine заявляет о нарушениях менеджмента Одесского припортового завода при проведении конкурса поставщика давальческого сырья.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания также заявляет о незаконном отстранении его от участия в конкурсе и непрозрачные условия.

"Из публикации на сайте мы также узнали о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет.

Проведение третьего этапа конкурса в режиме строгой конфиденциальности не позволяет понять алгоритм определения финального победителя, решение принимается субъективно и непрозрачно.

В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были поданы все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений у аффилированных компаний холдинга SOCAR", - сообщают в компании.

SOCAR обратились в Хозяйственный суд Одесской области, который 22 июля признал правомерность требования о приостановке проведения конкурса по отбору давальца.

23 июля менеджмент Одесского припортового завода все равно провел второй этап конкурса

Справка. SOCAR Energy Ukraine — дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В настоящий момент сеть АЗС премиум-класса насчитывает 55 заправочных комплексов в 11 областях Украины и 2 нефтеналивных бункеровщика.

Напомним:

В "Одесском припортовом заводе" заявляют, что заинтересованные группы пытаются давить на правление, чтобы изменить решение по определению заказчика по переработке давальческого сырья.

Экономическая правда