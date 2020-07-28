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Одесский припортовый заявляет о попытках срыва конкурса по отбору поставщика сырья

Вторник, 28 июля 2020, 15:12
 

В "Одесском припортовом заводе" заявляют, что заинтересованные группы пытаются давить на правление, чтобы изменить решение по определению заказчика по переработке давальческого сырья.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

ОПЗ заявляет, что конкурсный отбор проводится в соответствии с утвержденным порядком отбора. На втором этапе конкурса все участники предоставили максимально выгодные для предприятия предложения. Сейчас переходим к финальному этапу - определению победителя отбора.

"Будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе", - отметил и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Экономическая правда

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ОПЗ

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