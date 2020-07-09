В 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 36%

В июне 2020 года украинские предприятия произвели 336 единиц автотранспортной техники - выпуск легковых авто по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Шкода.

Производство автобусов просело на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили: "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сегменте коммерческих авто производство не проходило, как и год назад.

В ассоциации напомнили, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единиц автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:

1611 легковых автомобилей - сокращение на 36,4%.

24 коммерческих автомобилей - увеличение на 14,3%.

251 автобус - сокращение на 36,6%.

Напомним:

Майский результат украинского автопрома обвалился на 75%, несмотря на низкую базу сравнения - за месяц предприятия отрасли изготовили только 126 единиц автотранспортной техники.

Экономическая правда