Автопроизводство в Украине в мае упало в 4 раза

Майский результат украинского автопрома обвалился на 75%, несмотря на низкую базу сравнения - за месяц предприятия отрасли изготовили только 126 единиц автотранспортной техники.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился в пять раз. Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано всего лишь 87 автомобилей марки "Шкода", - говорится в сообщении.

Производство автобусов просело в 2,3 раза - до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и "ЗАЗ", где изготовили 25 и 2 автобуса соответственно.

"Единственное проявление положительной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус", - добавили в ассоциации.

Отмечается, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 единиц автотранспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экономическая правда