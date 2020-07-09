Официальный курс: гривня немного ослабла
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 июля на уровне 26,95.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,43 гривни (на 8 июля - 30,40 гривни).
Напомним:
8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривны (на 7 июля - 30,72 гривни).
Экономическая правда
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