Официальный курс: гривня немного ослабла

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 июля на уровне 26,95.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,43 гривни (на 8 июля - 30,40 гривни).

Напомним:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривны (на 7 июля - 30,72 гривни).

Экономическая правда