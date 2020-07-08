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Курс валют на 8 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 8 июля 2020, 10:57
 

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,94 - 26,96 гривни;

Евро - 30,43 - 30,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,05 гривни. Евро покупают по 29,96 гривни, продают по 30,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,98 гривни, евро - 30,16 - 30,25 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривны (на 7 июля - 30,72 гривни).

Экономическая правда

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