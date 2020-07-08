Гривня на закрытии межбанка немного просела

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,93 - 26,95 гривни;

Евро - 30,50 - 30,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 27,00 гривни, евро - 30,17 - 30,29 гривни.

Напомним:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривны (на 7 июля - 30,72 гривни).

Экономическая правда