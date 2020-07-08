Венедиктова проигнорировала заседание комитета ВР по закрытию дела Бахматюка

Генпрокурорка Ирина Венедиктова и ни один из представителей Офиса генпрокурора не пришли на заседание Комитета ВР по антикоррупционной политике, на котором нардепы рассматривали незаконное закрытие Венедиктов дела о хищении 1,2 млрд грн банка "ВиЭйБи" его владельцем Олегом Бахматюком.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

"На заседании представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они объяснили, почему решение Печерского райсуда, которым тот обязал Венедиктову отменить постановление о возобновлении дела (закрыть дело), ​​незаконно.

Во-первых, только Высший антикоррупционный суд вправе решать вопрос уголовных дел, подследственных НАБУ и САП. Поэтому Печерский райсуд грубо вышел за пределы своих полномочий, а Венедиктова могла не выполнять незаконное решение", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что решение Печерского райсуда обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, о чем Венедиктовой было достоверно известно.

"Да, в решении Печерского суда указано, что оно не подлежит обжалованию, чем и оправдывалась Венедиктова. Однако в САП привели решение Верховного суда от 2017 и 2018 годов, в которых указано, что незаконные решения судов могут быть обжалованы.

В-третьих, адвокаты Бахматюка сначала 7 раз обращались в Печерский районный суд, чтобы там обязали закрыть дело, но им отказывали. И только одиозный судья Пидпалый во время восьмого обращения принял незаконное решение", - добавили в ЦПК.

При этом, Офиса Генпрокурора поступило письмо в Комитет, в котором там указали, что выполнят решение Апелляционной палаты ВАКС, каким оно бы не было.

Напомним:

Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии уголовного производства по факту завладения 1,2 млрд грн стабкредита, который НБУ выдал "ВиЭйБи Банку" Олега Бахматюка.

Экономическая правда