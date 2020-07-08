Уволенный руководитель Одесской таможни просит суд восстановить его в должности
Михаил Грибанов просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.
"Ответчиком указана - Государственная таможенная служба, третьими лицами - Одесская таможня Гостаможслужбы и Министерство финансов", - говорится в сообщении.
В иске, в частности, Грибанов просит признать противоправным и отменить приказ ГМС от 22 мая 2020 года о его увольнении, а также - восстановить его в должности руководителя Одесской таможни.
Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним:
15 мая Минфин заявил об увольнении руководителей восьми таможен. Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении. Тогда министр финансов Сергей Марченко пояснил, что увольнение является следствием неэффективности работы.
Через несколько дней в Гостаможслужбе заявили, что уволенных руководителей перевели на другие должности, вместо них назначили новых людей, а конкурс пообещали провести после карантина.
Экономическая правда
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