Гривня резко укрепилась к доллару и евро
Вторник, 7 июля 2020, 18:15
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 7 июля - 30,72 гривни).
Напомним:
7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.
7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.
Экономическая правда
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