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Гривня резко укрепилась к доллару и евро

Вторник, 7 июля 2020, 18:15
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 7 июля - 30,72 гривни).

Напомним:

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

Экономическая правда

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