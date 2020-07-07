Гривня резко укрепилась к доллару и евро

Незаконные вырубки леса в украинских Карпатах не прекращаются. Британские исследователи выяснили, по каким "схемам" в обход законодательства уничтожаются украинские леса. Главное, что нужно знать из скандального расследования Earthsight. (укр)

После ослабления карантинных мероприятий на улицах столицы снова начали образовываться километровые пробки. Почему так происходит, ухудшилось ли поведение киевлян и что планирует делать КМДА. (укр)

Купить или продать землю можно будет уже через год, однако это еще не все. Как будет работать "приоритетное право", почему продажу-покупку государственной земли отменили в последний момент, и кто в этом заинтересован – в интервью с главой аграрного комитета Верховной Рады.(укр)