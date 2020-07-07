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Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

Вторник, 7 июля 2020, 17:27
 

7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,91 - 26,94 гривни;

Евро - 30,38 - 30,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 27,06 гривни. Евро покупают по 29,99 гривни, продают по 30,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,95 гривни, евро - 30,14 - 30,24 гривни.

Напомним:

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.

7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 26,90 - 26,92 гривни.

Экономическая правда

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