Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
7 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,91 - 26,94 гривни;
Евро - 30,38 - 30,40 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 27,06 гривни. Евро покупают по 29,99 гривни, продают по 30,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,95 гривни, евро - 30,14 - 30,24 гривни.
Напомним:
7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.
7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 26,90 - 26,92 гривни.
Экономическая правда
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