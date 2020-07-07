Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более 300 миллионов
По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в госбюджет 312,9 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
"Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Уменьшение доходности произошло по 1-летним и 2-летним облигациям - на 20 базисных пунктов и на 19 б. п. соответственно.
Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам осталась неизменной - на уровне 7,24%", - говорится в сообщении.
Напомним:
На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня Минфин привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ.
Экономическая правда
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