Минфин снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня Минфин привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.

"Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло за инструментами, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно по 12-месячным и 9-месячным облигациям - на 100 базисных пунктов и на 80 б. п. соответственно.

Средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня - 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% - по шестимесячным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года.

Напомним:

На аукционах 16 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.

Экономическая правда