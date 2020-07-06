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НБУ определил курс гривни на 6 июля

Понедельник, 6 июля 2020, 09:00
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 6 июля на уровне 27,17.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,51 гривни (на 3 июля - 30,66 гривни).

Напоминаем:

3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,28.

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне  27,10 - 27,13.

Экономическая правда

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