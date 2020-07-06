НБУ определил курс гривни на 6 июля
Понедельник, 6 июля 2020, 09:00
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 6 июля на уровне 27,17.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,51 гривни (на 3 июля - 30,66 гривни).
Напоминаем:
3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,28.
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
Экономическая правда
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