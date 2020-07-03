Гривня укрепилась на закрытии межбанка
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;
Евро - 30,45 - 30,48 гривни.
Напоминаем:
3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,28.
2 июля на межбанковском валютном рынке спрос на доллар значительно превышал предложение из-за заявления Якова Смолия о "политическое давление".
Нацбанку пришлось продать 150 миллионов долларов.
Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка
Экономическая правда
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