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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Пятница, 3 июля 2020, 17:18
 

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне  27,10 - 27,13.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США -  27,10 - 27,13 гривни;

Евро - 30,45 - 30,48 гривни.

Напоминаем:

3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,28.

2 июля на межбанковском валютном рынке спрос на доллар значительно превышал предложение из-за заявления Якова Смолия о "политическое давление".

Нацбанку пришлось продать 150 миллионов долларов.

Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка

Экономическая правда

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Экономическая правда
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