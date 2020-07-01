В июне доходы госбюджета превысили план, но есть нюанс — аналитики

Согласно оперативным данным Госказначейства в июне поступления общего фонда госбюджета составили 112,7 млрд грн, при плане 107 млрд грн. Это также на 41,2 млрд грн больше, чем в июне-2019 года.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

По специальному фонду было собрано 18,3 млрд грн, при плане в 11,3 млрд грн.

Сообщается, что налоговая собрала 89,07 млрд грн (это на 45 млрд грн больше, чем в июне 2019) и выполнила план на 107,7% - перевыполнение составило 6,4 млрд грн. (Данные по общему фонду госбюджета).

Гостаможслужба также перевыполнила план - фактические поступления составили 21,65 грн, это позволило выполнить план на 100,1%.

"И эта новость могла бы быть действительно радостной, если бы при этом, таможня не собрала на 1.8 млрд грн меньше поступлений, чем в июне 2019 года. Это означает, что выполнение плана по таможне стало возможным за счет уменьшения плана, даже по сравнению с предыдущим годом", - комментируют аналитики Центра.

Также пока неизвестно включают эти данные, дивиденды которые "Нафтогаз" в июне перечислил в госбюджет - 39,6 млрд грн.

Эти средства должны проходить как "неналоговые поступления", но в отчете Госказначейства объем неналоговых поступлений всего лишь 1,9 млрд грн.

"Именно поступления от Нафтогаза выглядят единственным возможным объяснением, как Минфин смог увеличить поступления в полтора раза по сравнению с июнем-2019, если все предыдущие месяцы ситуация была значительно хуже, чем в прошлом году", - резюмируют аналитики.

Экономическая правда