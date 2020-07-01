Все разделы
Укр / Рус

6,5 тысячи гривень: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты

Среда, 1 июля 2020, 14:20
 

Увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Есть экономические расчеты, есть основания, и повышение уровня минимальной зарплаты дает позитивный эффект для экономики страны. Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года она увеличится до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс грн", – сказал Шмыгаль.

"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции, наших производителей. Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в части уплаты налогов, уплаты пенсионных взносов", – добавил премьер.

Напоминаем:

По состоянию на июль 2020 года минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

зарплаты зарплата правительство Шмыгаль налоги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Налоговая подозревает Альфа-банк в выплате "теневых зарплат" бизнесу 30 июня 2020, 16:05
Сколько бы вы платили госслужащему? 14 мая 2020, 12:36
Карантин: Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства 4 мая 2020, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!