Во 2 квартале чистая прибыль банков упала вдвое – НБУ

Во 2 квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 миллиарда гривень, что вдвое меньше, чем было в 1 квартале (и в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основная причина - формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал.

Всего за полгода банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли.

Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.

В НБУ считают, что на банки повлияло общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам.

"В этот непростой период нужно снизить давление на банки. Поэтому необходимо дать им больше определенности относительно продолжительности кредитных каникул", - считают в Нацбанке.

Напомним:

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул.

27 марта, НБУ предоставил подробные рекомендации банкам по установлению "кредитных каникул", а также временно ввел особые правила применения требований Положения №351 "Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Льготный режим, который предложил НБУ - это не прекращение выплаты процентов, а только их отсрочка на время карантина.

Банки могут освободить клиентов от возврата основной суммы кредита на время карантина. То есть, сам срок выплаты кредита продлевается.

При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.

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Экономическая правда