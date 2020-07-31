Цена на золото впервые в истории превысила 2000 долларов за унцию

По состоянию на утро 31 июля унция золота торговалась по 1955,1 долларов, при этом максимальное значение в ходе торгов впервые в истории составило 2005,4 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что золото дорожает на фоне обвала экономики США - ранее стало известно о квартальном падении ВВП на 32,9%.

Напомним:

Утром 27 июля цена на золото составляла 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов - 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Экономическая правда