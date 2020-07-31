"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах

Компания "Укртелеком" предлагает Министерству цифровой трансформации достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом. Инвестиции государства должны составить 1,4 миллиарда гривень.

Об этом сообщили в "Укртелекоме" агентству "Интерфакс-Украина".

На первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ к 3,9 тыс населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств, построив 23 тыс км оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тыс км распределительной сети.

"Результатом будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах. Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн. Такой подход соответствует европейской практике государственно-частного партнерства", - отмечают в компании.

Второй этап, по плану "Укртелекома", предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

"Укртелеком" при прозрачном государственно-частном партнерстве готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Государственное финансирование в размере 5,46 млрд грн, предложенное Минцифры, мы считаем достаточным для подключения учреждений социальной инфраструктуры", - заявил директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Напоминаем:

Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения.

Государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн на подключение учреждений социальной инфраструктуры к сети интернет, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации.

Более 4 миллионов украинцев проживают в населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера, более 65% сел не покрыты широкополосным доступом в интернет.

Минцифры намерена ввести адресную помощь тем гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/с.

Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова купила "ЕСУ" в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за "Укртелеком".

В октябре 2019 года "СКМ" выплатил еще более 700 миллионов долларов Raga Establishment.

По данным ЭП, аффилированным с Raga Establishment лицом является олигарх Дмитрий Фирташ.