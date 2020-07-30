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Более 65% сел не покрытые широкополосным доступом к интернету – Минцифры

Четверг, 30 июля 2020, 13:09
 

Более 4 миллионов украинцев проживают в населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера, более 65% сел не покрыты широкополосным доступом в интернет (ШПД).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Минцифры.

В ведомстве посчитали, что в целом 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера.

Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены.

Всего, по подсчетам Минцифры, 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет.

В частности, результаты исследования показывают, что 17 310 населенных пунктов не покрыты качественным ШПД (65% сел и 2% городов).

При этом, к оптическим сетям не подключены: 16040 учебных заведений, 8163 медицинских учреждений, 3873 заведений, где оказывают услуги населению, и 33857 учреждений культуры и спорта.

Среди целей Минцифры:

  • 95% сельского населения имеют техническую возможность подключиться к ШПД со скоростью не менее 100 Мбит/с;
  • 95% учреждений социальной инфраструктуры подключены к ШПД со скоростью не менее 100 Мбит/с;
  • 75% украинцев пользуются фиксированным интернетом - 30 Мбит/с.

Также в Минцифры рассказали об основных пунктах национальной стратегии развития ШПД:

  • Взаимодействие с госорганами в е-виде;
  • Прозрачные условия доступа к инфраструктуре;
  • Минимизация потерь операторов от краж оборудования;
  • "Открытость" стейкхолдеров телеком рынка;
  • Финансирование подключения заведений социнфраструктуры.

По подсчетам Минцифры, для подключения к Интернету заведений социнфраструктуры в целом нужно 5,4 млрд грн, из них - 3,3 млрд грн на подключение волоконно-оптич.технологиями; 2,1 млрд грн на - локальные сети WiFi.

Деньги планируют выделять из областных бюджетов, бюджетов ОТГ и госбюджета.

Экономическая правда

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Минцифра интернет

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