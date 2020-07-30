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"Укрзализныця" возобновляет рейсы в популярный карпатский курорт

Четверг, 30 июля 2020, 12:26
 

"Укрзализныця" с 3 августа возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев - Рахов, билеты уже в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что билеты можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

"В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

Также усилили обработку постельного белья во время стирки.

"В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - добавили в компании.

Также подчеркивается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним:

31 июля "Укрзализныця" продлевает курсирование 17 региональных поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и других городов.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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