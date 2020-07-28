В конце июля "Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов
Вторник, 28 июля 2020, 10:25
31 июля "Укрзализныця" продлевает курсирование 17 региональных поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и других городов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, с 31 июля курсирования восстановят такие поезда:
- № 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский ежедневно;
- № 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов ежедневно;
- № 896/895 Киев-Волынский - Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
- № 896/895 Конотоп - Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
- № 896/895 Киев-Волынский - Шостка по пятницам и воскресеньям;
- № 896/895 Шостка - Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
- № 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 867 Киев - Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 868 Жмеринка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 880/879-882/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов по воскресеньям;
- № 885 Киев - Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 886 Ровно - Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;№ 870 Шепетовка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 887/888 Коростень - Винница ежедневно, кроме понедельника;№ 889/890 Винница - Коростень ежедневно, кроме понедельника;№ 877 Коростень - Житомир по понедельникам;
- № 878 Житомир - Коростень по понедельникам.
Экономическая правда
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