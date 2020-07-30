Бахматюк прокомментировал решение ВАКС по делу "ВиЭйБи Банка"

Олигарх Олег Бахматюк заявил, что решение Апелляционной палаты ВАКС, которое отменяет решение Печерского райсуда о закрытии дела против него, приняли с грубыми нарушениями и под влиянием и в интересах главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Бахматюка "Укрлэндфарминг".

"Судьи Апелляционной палаты ВАКС с грубыми нарушениями приняли решение, отменяющее решение Печерского райсуда о закрытии дела против Александра Писарука и меня.

Правда, решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает генпрокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя генпрокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство уже закрыто", - заявил Бахматюк.

Он также отметил, что пост Центра противодействия коррупции по решению Апелляционной палаты ВАКС появился "в тот момент, когда судья еще даже не объявил решение суда".

"И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения, и не велась трансляция заседания. Это означает, что текст решения "слили" до его провозглашения, или был незаконный доступ третьих лиц к информации в зале судебного заседания", - утверждает олигарх.

По его словам, дело НАБУ "построено на абсурдном утверждении о якобы моем сговоре с бывшим заместителем главы НБУ Александром Писаруком, в защиту которого выступили международные финансовые структуры, так как он был сотрудником МВФ".

"Суд подтвердил, что он действовал исключительно в пределах своих полномочий и в рамках законов, которые действовали на тот момент. Дело развалилось. И это еще раз доказывает политическую ангажированность моего преследования, что хорошо известно как украинскому политикуму, так и мировому бизнес-сообществу" , - добавил Бахматюк.

Он заявил, что решение ВАКС принял под влиянием и в интересах главы НАБУ Артема Сытника, "который лействует с личной мести и уничтожает его компанию".

"Мы практически уверены в том, что Европейский суд по правам человека признает решение Апелляционной палаты ВАКС грубым нарушением прав человека в Украине. Мы надеемся, что достойную оценку такому произволу даст и Высший совет правосудия", - говорится в пресс-релизе.

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Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым обязали закрыть дело "ВиЭйБи Банка" олигарха Олега Бахматюка.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Экономическая правда