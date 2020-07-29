Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка – ЦПК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым обязали закрыть дело "ВиЭйБи Банка" олигарха Олега Бахматюка.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Рассмотрение апелляции продолжался 3 дня. За это время прозвучало десяток ходатайств от 7 адвокатов.

Дословно: "В своих выступлениях адвокаты угрожали судьям ЕСПЧ, упрекали Вакс, что он еще и года не работает, эмоционально реагировали на решения судей относительно ходатайств. В конце концов адвокатам не удалось затянуть рассмотрение.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

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Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Украинская правда