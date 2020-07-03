В четверг НБУ продал на межбанке 150 миллионов долларов в поддержку гривни

Национальный банк 2 июля продал на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, тогда как в пятницу рынок успокоился и работал в обычном режиме.

Об этом сообщил экс-глава НБУ Яков Смолий передает Интерфакс-Украина.

"Вчера рынок отреагировал на заявление мое об отставке… НБУ для сдерживания резких колебаний продал на валютном рынке 150 млн дол. Сегодня рынок успокоился и работает в обычном режиме", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Согласно данным Нацбанка, обнародованным на его сайте, период с 30 июня по 3 июля центробанк купил на межбанке $169 млн грн и продал – $150,9 млн грн, тогда как неделей ранее он купил в резервы 424,5 млн дол

Указывается, что все интервенции регулятор провел по единому курсу.

В целом с начала года центробанк приобрел в резервы $3,885 млрд, а продал $2,944 млрд. В том числе марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал – $44,5 млн, в мае купил $660,6 млн, а за июнь и первую неделю июля купил $1,155 млрд грн и продал $150,9 млн грн.

Напомним:

2 июля на межбанковском валютном рынке спрос на доллар значительно превышал предложение из-за заявления Якова Смолия о "политическое давление".

Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Позже валютный рынок стабилизировался.