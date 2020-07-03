Лишь 15% средств фонда борьбы с COVID-19 были выделены на медицину - StateWatch

Из всех средств, которые уже были выделены из фонда борьбы с COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.

Об этом в статье на Экономической правде.

Оказалось, что из 19миллиардов, которые уже были выделены из фонда, только 3,2 миллиарда для Минздрава пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц. К примеру, Министерству социальной политики выделили около 10 миллиардов гривень на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина, что в три раза больше, чем получил Минздрав.

"Не пожалели средств и для Министерства экономики, которому согласовали 2,9 млрд грн для наполнения фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - говорится в статье.

В списке министерств, которым согласовали выделение средств оказалось и Министерство внутренних дел, которому согласовали выделение 2,7 млрд грн на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.

Кроме средств, которые уже были утверждены Кабинетом министров, в свое время еще ждут много других запросов от различных органов власти, которые также претендуют на средства из специального фонда.

Интересно то, что и в этом списке Минздрав не лидирует по запрашиваемой сумме. Больше всего просят в Министерстве социальной политики: 15,2 млрд грн на выплаты пенсий, надбавок и повышения к пенсиям и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.

Немалую сумму попросили и в Министерстве экономики: 12 млрд грн для наполнения Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Что касается Минздрава, то там просят всего 244 миллиона гривен.

"Да и те средства собираются потратить не на борьбу с COVID-19, а для выплат на непрерывное профессиональное развитие врачей и интернов", - пишет автор.

Подробнее читайте по ссылке: Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств

Экономическая правда