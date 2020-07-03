Лишь 15% средств фонда борьбы с COVID-19 были выделены на медицину - StateWatch
Из всех средств, которые уже были выделены из фонда борьбы с COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.
Об этом в статье на Экономической правде.
Оказалось, что из 19миллиардов, которые уже были выделены из фонда, только 3,2 миллиарда для Минздрава пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц. К примеру, Министерству социальной политики выделили около 10 миллиардов гривень на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина, что в три раза больше, чем получил Минздрав.
"Не пожалели средств и для Министерства экономики, которому согласовали 2,9 млрд грн для наполнения фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - говорится в статье.
В списке министерств, которым согласовали выделение средств оказалось и Министерство внутренних дел, которому согласовали выделение 2,7 млрд грн на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.
Кроме средств, которые уже были утверждены Кабинетом министров, в свое время еще ждут много других запросов от различных органов власти, которые также претендуют на средства из специального фонда.
Интересно то, что и в этом списке Минздрав не лидирует по запрашиваемой сумме. Больше всего просят в Министерстве социальной политики: 15,2 млрд грн на выплаты пенсий, надбавок и повышения к пенсиям и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.
Немалую сумму попросили и в Министерстве экономики: 12 млрд грн для наполнения Фонда общеобязательного государственного социального страхования.
Что касается Минздрава, то там просят всего 244 миллиона гривен.
"Да и те средства собираются потратить не на борьбу с COVID-19, а для выплат на непрерывное профессиональное развитие врачей и интернов", - пишет автор.
Подробнее читайте по ссылке: Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств
Экономическая правда
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