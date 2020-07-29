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Официальный курс: гривня удерживает позиции

Среда, 29 июля 2020, 19:08
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июля на уровне 27,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 евро (на 29 июля - 32,45 гривни).

Напомним:

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 июля на уровне 27,69 гривни.

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,45 евро (на 28 июля - 32,60 гривни).

Экономическая правда

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