Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 32,51 - 32,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,79 гривни. Евро покупают по 31,95 гривни, продают по 32,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,66 гривни, евро - 32,16 - 32,30 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 28 июля на уровне 27,76 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 27 июля - 32,22 гривни).

28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Экономическая правда